NBA》填補「范喬丹」空缺！暴龍趕緊奉2年約搶下湖人後衛

暴龍簽下施洛德填補范維利特出走的空缺。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在明星控衛「范喬丹」范維利特（Fred VanVleet）轉戰火箭後，暴龍也馬上找到替代方案，根據「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，暴龍以2年2600萬美元簽下湖人後衛施洛德（Dennis Schroder）。

暴龍使用中產階級特例條款簽下施洛德，儘管他的實力不及范維利特，但讓暴龍傑剩下不少薪資空間，距離豪華稅還有870萬美元。29歲的施洛德本季在湖人出戰66場，場均貢獻12.6分4.5次助攻，投籃命中率41.5%，三分命中率32.9%。

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范維利特的離去讓暴龍在控衛上陷入困境，在自由市場上，文森（Gabe Vincent）已經搶先和湖人簽約，另一便宜人選卡特（Jevon Carter）也早已加盟公牛，暴龍又勢必得用中產來補強，這與范維利特追求的頂新合約相去甚遠。

而施洛德將以主力控衛加入暴龍後場，他是陣中除了弗林（Malachi Flynn）以外唯一拿全額保障合約的後衛，暴龍預計還會再簽回道丁（Jeff Dowtin Jr.），並以雙向合約簽下落選新秀諾威爾（Markquis Nowell）。

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