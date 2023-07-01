少棒》韓國代表隊失格 龜山國小遞補前進威廉波特「光榮的一刻」

龜山國小棒球隊將遞補參加世界少棒聯盟在美國威廉波特舉辦的世界少棒錦標賽。（取自「台灣世界少棒聯盟」臉書）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕台灣世界少棒聯盟6月30日接獲世界少棒聯盟（LLB）總會通知，今年世界LLB亞太暨中東區少棒賽冠軍韓國代表隊因組隊違規，被取消冠軍，並由亞軍龜山國小棒球隊遞補8月間前進美國威廉波特參加LLB世界少棒錦標賽的資格，消息傳回龜山國小，師生都非常開心，臉書社團「龜山少棒粉絲團」也立即PO出相關資訊，直呼是「光榮的一刻」。

龜山國小棒球隊今年第4度代表台灣參加世界LLB亞太暨中東區少棒賽，從預賽開始連勝菲律賓、中國、關島、印尼，6月26日冠軍賽對上韓國代表隊，以1比2吞敗，拿下亞軍。

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比賽過程中，韓國代表隊的球員名單有疑慮，龜山國小棒球隊與台灣世界少棒聯盟提出申訴，LLB查核後，確認韓國代表隊違反規則，取消韓國代表隊的冠軍並取消冠軍隊參加LLB世界少棒錦標賽資格，由龜山國小棒球隊遞補參賽。

LLB世界少棒錦標賽預定於美國時間8月16日到27日，在美國賓州威廉波特舉辦，龜山國小棒球隊教練李政達，將第3度領軍前往美國挑戰世界冠軍，他回憶，龜山國小棒球隊曾於2009年在LLB世界少棒錦標賽拿下亞軍，創下台灣重返威廉波特的最佳成績，當時的隊員宋文華、高宇杰、歐晉等，目前也都在職業棒球場上有亮眼表現。未來將帶領棒球隊員們積極備戰，希望能代表台灣拿回好成績。

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