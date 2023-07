大谷翔平。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕大谷又轟!天使今主場迎戰響尾蛇,打先發第二棒指定打擊的大谷翔平,延續六月非地球人的火燙手感,面對亨利(Tommy Henry)扛出一發陽春砲,本季第30轟出爐。

大谷於6局下率先上場打擊,面對第一顆89.2英里內角壞球放掉形成一壞球,下一球鎖定亨利失投的83.9英里超紅中滑球,大棒一揮扛出右外野陽春砲,將比數追成1:5。

根據官網,這發超大號全壘打擊球初速高達115.1英里(185.2公里),飛行距離為誇張的493英尺(150公尺),也是他生涯最遠的全壘打,同時是大聯盟本季所有全壘打中最遠的一發,就連大聯盟官方推特也忍不住直呼:「大谷翔平太不真實了!」

feet for No. 30!



Shohei Ohtani is UNREAL! pic.twitter.com/W7TxBembrj