MLB》444英呎特大彈！吉田正尚開轟猛打賞 紅襪終結5連敗（影音）

吉田正尚猛打賞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今踢館多倫多，靠著吉田正尚陽春砲在內共轟出3發全壘打，終場以5：0擊敗藍鳥，終止近期5連敗。

這場美東內戰，雙方都派出王牌應戰，由紅襪左投派克斯頓（James Paxton）對決貝里歐斯（Jose Berrios），兩人前4局都力保未失，5局上J.透納（Justin Turner）的陽春砲率先突破僵局，幫助紅襪取得1：0領先。

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6局上豆城軍攻勢再起，杜蘭（Jarren Duran）兩分砲拉開領先差距，接著日籍強打吉田正尚再補上一支飛行距離444英呎的超大號陽春彈，本季第9轟幫助紅襪取得4：0領先。8局上J.透納敲出高飛犧牲打，紅襪再下一城。

相較於挨3轟的貝里歐斯，派克斯頓今一路投到第8局都沒掉分，最後留下7.2局僅挨3安無自責、另有2保送7K的成績，收下今年第4勝，防禦率2.70。

吉田正尚揮別連4場無安打的小低潮，今不僅開轟還4打數3安打上演猛打賞，賽後打擊率回升至3成01、攻擊指數0.847。

A 444-foot blast for Masataka Yoshida! pic.twitter.com/6zhUto2S1B — MLB （@MLB） July 1, 2023

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