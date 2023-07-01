MLB》菜鳥11局驚天再見轟氣走教士 紅人豪寫聯盟首見壯舉（影音）

紅人11局氣走教士。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人今在主場迎戰教士，菜鳥史提爾（Spencer Steer）在11局扛出驚天再見兩分砲，以7：5收下3連勝，也是今年第30場逆轉勝，在聯盟高居第一。

雙方今天前5局皆無功而返，6局葛里遜（Trent Grisham）的陽春砲幫助教士先馳得點，該局下半紅人立刻展開反攻，弗萊利（Jake Fraley）的適時安打讓比賽再度回到原點。

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7局下紅人史岱芬森（Tyler Stephenson）陽春砲再度幫助球隊取得超前，不過教士在9局展現韌性，老將卡本特（Matt Carpenter）的高飛犧牲打讓比賽進入延長賽。

兩軍加班後你來我往，10局上小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與索托（Juan Soto）雙雙建功，幫助教士取得4：2領先，紅人拒絕認輸，菜鳥麥克連（Matt McLain）展現強心臟，扛出中外野方向追平轟，雙方進入11局。

教士在11局也馬上有分數進帳，捕手桑契斯（Gary Sanchez）在一出局二壘有人之下敲安送回超前分，11局首名打者、超級大物克魯茲（Elly De La Cruz）先以長打扳平戰局，兩出局後，史提爾在一壘有人情況下敲出中左外野再見兩分砲，讓地主球迷陷入瘋狂。

紅人不僅是本季最有韌性的球隊，根據《OptaSTATS》指出，他們成為聯盟史上第一支在同場比賽先有菜鳥在延長賽擊出追平轟（麥克連）、另外一位新人（史提爾）再轟出再見全壘打的球隊。

史提爾敲出再見轟。（美聯社）

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