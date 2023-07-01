MLB》「棒球界最強打者還會更強！」官網數據點出大谷恐怖打擊能力

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平本季持續用全壘打寫紀錄，目前29轟海放全大聯盟，而他的第25轟，也就是在洛磯主場砲轟當家強投弗里蘭（Kyle Freeland），更展現出大谷恐怖的打擊能力，對此官網進一步分析該球的進壘點，直呼大谷根本是地表最強打者。

當時弗里蘭對大谷投出一顆—據他本人描述—離本壘板有著至少3球距離的內角伸卡球，但大谷依舊大棒一揮掃成434英尺超大號全壘打。而官網詳細分析這球「Swing Take」的統計數據並指出，大谷在「陰影（Shadow，好球帶邊邊角角的地方）」區的擊球表現有著可怕進化。

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2018-2022年，大谷在陰影區的位置的貢獻值（Run Value，比聯盟平均高多少得分價值）為-33.2，遠低於聯盟平均；然而在今年卻暴漲至+9.3，在大聯盟排名第四，此外大谷本季面對壞球擊出6轟，更是大聯盟之最，完全顯示出大谷在面對邊角球路時的優秀進攻能力。

官網更進一步指出，大谷去年在面對陰影區的進壘點，有著0.258打擊率、0.497長打率與34%揮空率；今年進化至0.331打擊率、0.650長打率，揮空率29%，而他的29轟有13轟的進壘點都是陰影區，代表著投手即便把球控制好球帶邊緣也沒用，大谷照樣能把球轟出場外。

大谷本季扛出29轟，有13轟的進壘點在陰影區。（取自大聯盟官網）

不僅如此，大谷去年所放掉陰影區進壘點的投球，有45.6%被判好球，今年則下修至36.2%，更證明大谷在選球的判斷上多麼傑出。官網表示，綜合上述原因，大谷的打擊已經提升到另一個境界，換句話說，大谷就是現今棒球界裡的最強打者，而且他只會越來越好。

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