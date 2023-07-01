MLB》歐森雙響砲緊追大谷 勇士狂轟猛炸血洗馬林魚締新猷

歐森雙響砲。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕近況絕佳的勇士今迎戰馬林魚，殺紅眼的打線毫不留情火力展示，單場擊出6支全壘打海灌16分血洗對手，喜收6連勝，以54勝27敗穩坐國東龍頭寶座。

勇士打線今年狂轟猛炸，擊出153轟為大聯盟之最，光6月就敲出61轟，創下國聯史上單月團隊最多全壘打紀錄，同時也是大聯盟史上單月第三多。

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此役勇士全場揮出15支安打，其中6發全壘打由5名不同打者貢獻，歐森（Matt Olson）一人就包辦2轟，上演單場雙響砲，個人本季28轟僅次大谷翔平；羅沙里歐（Eddie Rosario）、萊利（Austin Riley）、墨菲（Sean Murphy）與阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）也皆有開轟紀錄。

勇士曾經的年輕王牌索羅卡（Mike Soroka），在2020年遭遇阿基里斯腱撕裂，直到今年才回歸投手丘，但前2場先發防禦率高達8.38，本季第3場先發主投6局被敲5支安打，包含柏提（Jon Berti）與奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）的全壘打失3分，但也飆出7K，在打線火力支援下，收下本季，也是自2020年8月以來的首勝。

勇士拿下本季第54勝，這是自1962年以來隊史歷經81場比賽後，所締造的最佳戰績。

索羅卡。（美聯社）

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