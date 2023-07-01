MLB》大谷翔平本季第30轟 齊名4神獸、追上「法官」去年腳步

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使巨星大谷翔平今對上響尾蛇，面對亨利（Tommy Henry）扛出本季第30轟，又再次締造諸多不可思議紀錄。

大谷扛出的這發陽春砲，擊球初速115.1英里（185.2公里），飛行距離493英尺（150公尺），擊球仰角29度，根據《Home Run Report》分析，這支全壘打在大聯盟30支球場都會成立，是支毫無疑問的驚天一轟。

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Shohei Ohtani! HR （30）



6/30/23 @ LAA, 6th

vs LHP Tommy Henry



115.1 MPH / 29° / 493 ft to RF

Off a 83.9 MPH slider



It's a home run in 30/30 parks.



See this play in Gameday: https://t.co/sKZ6kvOsl4 pic.twitter.com/fg6z8EQiOn — Home Run Report （@homerunreport） July 1, 2023

根據天使隨隊記者包林傑（Rhett Bollinger）報導，大谷本季第30轟也是6月第15轟，成為美聯史上第4位在6月扛出15發全壘打的球員，前3位分別為1930年的貝比魯斯（Babe Ruth）、1934年的強森（Bob Johnson）與1961年的馬里斯（Roger Maris）。

而《ESPN Stats & Info》指出，大谷是自1998年的索沙（Sammy Sosa）後，首位在進入7月前就達成30轟、10盜的球員。美媒《Talkin’ Baseball》則點出另一項有趣數據，大谷在打完84場後累積30轟，而去年打出破紀錄62轟的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），在84比賽打完也敲出30轟。

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