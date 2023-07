MLB》大谷翔平本季第30轟 齊名4神獸、追上「法官」去年腳步

大谷翔平。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使巨星大谷翔平今對上響尾蛇,面對亨利(Tommy Henry)扛出本季第30轟,又再次締造諸多不可思議紀錄。

大谷扛出的這發陽春砲,擊球初速115.1英里(185.2公里),飛行距離493英尺(150公尺),擊球仰角29度,根據《Home Run Report》分析,這支全壘打在大聯盟30支球場都會成立,是支毫無疑問的驚天一轟。

