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亞運》吳昇峰先發挨轟 台灣培訓隊NCAA交流賽首戰吞敗

2023/07/01 12:20

吳昇峰。（資料照，記者林正堃攝）

〔中央社〕亞運棒球培訓隊與美國NCAA明星隊交流賽首戰，培訓隊由吳昇峰先發投5.1局挨1轟失掉2分，培訓隊前7局打線受制，8局馬文修戲劇性開轟，但比賽後半段追分不及，以3比7吞敗。

亞運棒球項目培訓隊6月25日出發赴美，預計將與NCAA（全美大學體育聯盟）明星隊打5場交流賽，今天首戰派出投手吳昇峰先發，吳昇峰也確定入選亞運棒球24人名單。

吳昇峰今天前3局雖然有被敲出安打，但沒有失分，4局讓對手3上3下，5局2人出局後被敲安打、再被拉維萊特（Jace LaViolette）敲出2分砲掉分，吳昇峰6局續投，觸身球保送首名打者，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局後退場。

培訓隊前7局都沒能拿下分數，7局打完0比2落後，8局上馬文修戲劇性開轟，球被NCAA明星隊外野手「托球」助攻出牆，陽春砲幫助球隊追分，NCAA明星隊8局下再起攻勢，靠著接連安打、失誤、保送，一口氣攻下5分、奠定勝基。

培訓隊9局上高育瑋、李亦崴、吳松勳接連安打、野手選擇，攻勢串聯追回2分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

培訓隊先發投手吳昇峰今天總計用71球投5.1局，被敲出6支安打包括1發全壘打，投出3次三振、失掉2分責失分，承擔敗投。

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