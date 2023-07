MLB》大谷翔平第30轟出爐寫紀錄 天使不敵響尾蛇吞3連敗（影音）

大谷翔平。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕儘管大谷翔平連兩天開轟、敲出今年第30發全壘打,隻手難遮天、天使今仍以2:6不敵響尾蛇,苦吞3連敗,在美聯西區暫居第3。

天使今派出坎寧(Griffin Canning)先發,1局先被老將朗格利亞(Evan Longoria)敲安失掉第1分,2局再遇亂流,兩出局後連投3個保送後付出代價,被小古利爾(Lourdes Gurriel Jr.)扛出一發滿貫砲,響尾蛇5:0遙遙領先。

大谷翔平在6局的陽春砲終於幫助天使打破鴨蛋,這一轟飛行距離493英尺(150公尺),是他生涯、也是聯盟本季的最遠一發全壘打,單月15轟持續刷新大聯盟日本球員紀錄。

響尾蛇8局靠凱利(Carson Kelly)高飛犧牲打再下一城,大谷翔平在該局下半第一個上來打擊獲保送,此局靠著倫登(Anthony Rendon)的滾地球跑回球隊第2分,天使終場就以4分差敗北。

開轟的大谷翔平今2支1、獲得2次保送,賽後打擊率0.310、攻擊指數1.070,整個6月除敲出15轟,打擊率高達0.394、攻擊指數1.444,7月能否延續火燙手感備受關注。

