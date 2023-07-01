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MLB》大谷翔平第30轟出爐寫紀錄 天使不敵響尾蛇吞3連敗（影音）

2023/07/01 13:15

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管大谷翔平連兩天開轟、敲出今年第30發全壘打，隻手難遮天、天使今仍以2：6不敵響尾蛇，苦吞3連敗，在美聯西區暫居第3。

天使今派出坎寧（Griffin Canning）先發，1局先被老將朗格利亞（Evan Longoria）敲安失掉第1分，2局再遇亂流，兩出局後連投3個保送後付出代價，被小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）扛出一發滿貫砲，響尾蛇5：0遙遙領先。

大谷翔平在6局的陽春砲終於幫助天使打破鴨蛋，這一轟飛行距離493英尺（150公尺），是他生涯、也是聯盟本季的最遠一發全壘打，單月15轟持續刷新大聯盟日本球員紀錄。

響尾蛇8局靠凱利（Carson Kelly）高飛犧牲打再下一城，大谷翔平在該局下半第一個上來打擊獲保送，此局靠著倫登（Anthony Rendon）的滾地球跑回球隊第2分，天使終場就以4分差敗北。

開轟的大谷翔平今2支1、獲得2次保送，賽後打擊率0.310、攻擊指數1.070，整個6月除敲出15轟，打擊率高達0.394、攻擊指數1.444，7月能否延續火燙手感備受關注。

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