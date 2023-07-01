U18世界盃》藍白賽第6場 教頭：投手群逐漸進入狀況

U18培訓隊側投林育辰。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕U18藍白隊內賽進行到第6場比賽，今天兩隊投手群表現不錯，終場藍隊4:0小勝白隊，藍隊林佳緯﹑邱立璿和王彥恩合力投7局完封白隊，白隊側投林育辰3局任內雖失2分吞敗，但送出5次三振。

台灣隊總教練吳柏宏說，投手群逐漸進入狀況，今天看得出幾位投手都有展現壓制力，兩隊雖然安打數相當，但投手群都能有效壓低失分。

請繼續往下閱讀...

U18培訓隊賽後集合。（記者林宥辰攝）

側投林育辰來自普門中學，這次是他首度被選進培訓隊。吳柏宏說：「他的球路很會鑽，打者其實不好打。有建議他要勇於跟打者對決，不要太閃躲，甚至投進紅中都沒關係。他若能改變和打者對決心態，會有更大的進步。」

吳柏宏坦言，當初選擇36人名單，納入側投林育辰，本就有考量其功能性，而林育辰此役表現比前一戰好，相信之後還有機會進步。

9場隊內賽打完，從36人名單要遴選24人，正式名單則是20人，吳柏宏坦言競爭激烈，特別是二游，兩個位置都競爭者眾。吳柏宏也點名今天擊出2安﹑且有1支三壘安打的藍隊二壘手林劭威，認為他今天3打席其實都打不錯，也為了爭取正選名單而盡全力。

總教練吳柏宏。（記者林宥辰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法