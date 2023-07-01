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第一屆全國滾球錦標賽「白沙熱浪盃」 今在全台唯一白色滾球場的林內國中舉行

2023/07/01 13:55

第一屆全國滾球錦標賽「白沙熱浪盃」，在全台唯一擁有白色滾球場的林內國中舉行。（記者詹士弘攝）

〔記者詹士弘／雲林報導〕第一屆全國滾球錦標賽「白沙熱浪盃」，今天在全台唯一擁有白沙滾球場的林內國中舉行，共吸引來自全國32支隊伍參賽，在烈日高照、光線反射嚴酷考驗的白色球場上，滾球好手切磋球技，比賽採混齡比賽，年齡最輕的僅小六，最高已有70歲，是沒有年齡限制運動。

台灣於2009年高雄舉辦世界運動後，將法式滾球帶進台灣，林內國中為多元發展，也於2013年將滾球引進學校，並培養出金銀銅牌選手，二年前並打造全台唯一的白色滾球場，為了推廣滾球運動，今天在白沙滾球場舉辦「全國滾球公開賽」，吸引全國卅二隊參賽，比賽選手最遠來自台北及台東。

林內國中校長薛錦彰表示，林內國中學生僅有166人，參與滾球社團的學生有37人，但在教練及學生努力練球下，比賽成績斐然，拿下全國中等學校運動會的金銀銅牌，而且是以社團對上校隊，還能過關斬將拿獎牌，相當不易，主要因學校長年扎根滾球運動，鄉內有4所國小都有滾球選手，國中畢業後鄉內的義峰高中也有滾球隊，滾球已是林內鄉的三級運動。

第一屆全國滾球錦標賽的經費除縣府與公所贊助外，主要是鄉內企業的支持，薛錦彰表示，希望藉此行銷林內，而比賽提供的獎品，也是贊助商生產的農特產品，也希望他縣市的選手籍此認識林內優質產品。

林內國中教練許柏昱表示，一般滾球場多用灰色的石頭作鋪面，林內國中採用白色，是希望球場能融入校園景色，卻不知白色產生的光線反射，會增加比賽難度，但也因為如此，陰錯陽差，讓自家選手在比賽時專注度與技巧更高，所以到一般場地比賽時，更容易發揮實力，也造成林內國中成為滾球常勝軍。

第一屆全國滾球錦標賽「白沙熱浪盃」，在全台唯一擁有白色滾球場的林內國中舉行。（記者詹士弘攝）

第一屆全國滾球錦標賽「白沙熱浪盃」，在全台唯一擁有白色滾球場的林內國中舉行。（記者詹士弘攝）

第一屆全國滾球錦標賽「白沙熱浪盃」，在全台唯一擁有白色滾球場的林內國中舉行。（記者詹士弘攝）

第一屆全國滾球錦標賽「白沙熱浪盃」，在全台唯一擁有白色滾球場的林內國中舉行。（記者詹士弘翻攝）

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