MLB》大谷翔平二刀流太神！知名饒舌歌手也把他寫進歌詞

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕自大谷翔平從日本來到美國挑戰大聯盟後，持續用手中的小白球與球棒，向世人展現強投豪打二刀流的威力，且每年還能一直進步的大谷，更是不停跌破專家與球迷眼鏡，就連波多黎各籍知名饒舌歌手壞痞兔（Bad Bunny）也深受大谷吸引，將他寫進歌詞。

壞痞兔在全新釋出的單曲「MOJABI GHOST」中，以一句西文歌詞「Pichando y dando palos como Ohtani」提及大谷翔平，翻譯成英文意思為「投打都要像大谷」，顯示出壞痞兔對大谷的熱愛。

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Bad Bunny name-dropped Shohei Ohtani in his new song with Tainy



"Pichando y dando palos como Ohtani"



"Pitching and hitting like Ohtani" pic.twitter.com/WxseoQ287L — MLB Life （@MLBLife） June 30, 2023

通常在歐美國家的音樂作品中，經常被寫進歌詞讚揚的運動明星，不外乎都是NBA籃球員或NFL美式足球員，棒球運動員鮮少被寫進歌詞。然而大谷翔平卻以二刀流的鬼神表現，讓自己被各界關注，也或許將來會有更多音樂人也把棒球員寫進作品裡。

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