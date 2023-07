MLB》大谷翔平二刀流太神！知名饒舌歌手也把他寫進歌詞

大谷翔平。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕自大谷翔平從日本來到美國挑戰大聯盟後,持續用手中的小白球與球棒,向世人展現強投豪打二刀流的威力,且每年還能一直進步的大谷,更是不停跌破專家與球迷眼鏡,就連波多黎各籍知名饒舌歌手壞痞兔(Bad Bunny)也深受大谷吸引,將他寫進歌詞。

壞痞兔在全新釋出的單曲「MOJABI GHOST」中,以一句西文歌詞「Pichando y dando palos como Ohtani」提及大谷翔平,翻譯成英文意思為「投打都要像大谷」,顯示出壞痞兔對大谷的熱愛。

Bad Bunny name-dropped Shohei Ohtani in his new song with Tainy



"Pichando y dando palos como Ohtani"



"Pitching and hitting like Ohtani" pic.twitter.com/WxseoQ287L