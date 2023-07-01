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NBA》熱火迎回老同學理查森、續簽愛神 2屆明星後衛被送回雷霆

2023/07/01 14:55

歐拉迪波。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在斯特魯斯（Max Strus）可能以先簽後換方式離隊，又失去文森（Gabe Vincent）後，熱火決定簽回老同學J.理查森（Josh Richardson），同時也續留老將勒夫（Kevin Love），以鞏固替補戰力，隨後又將歐拉迪波（Victor Oladipo）送往雷霆。

J.理查森於2015年被熱火選中，2019年轉戰七六人後開啟浪人生涯，去年在馬刺與鵜鶘場均貢獻7.5分，三分命中率38.4%，仍是一名好用的3D側翼；而即將滿35歲的勒夫，在今年2月被騎士買斷後加盟熱火，場均得到7.7分與5.7籃板，並在季後賽為熱火先發18場比賽。

進行完上述兩筆簽約後，根據《ESPN》報導，熱火將2屆明星後衛歐拉迪波交易至雷霆，在這之前，歐拉迪波已執行下季945萬美元選項。熱火因此得到一個交易特例，雷霆則吃下歐拉迪波的合約，得到選秀權補償。

這也是31歲的歐拉迪波自2016-17賽季後重返雷霆，病痛纏身的他近4年就動了3次手術，過去5個賽季從未上陣超過42場，他在今年季後賽首輪第三戰又不幸受傷退場，接受完手術後還沒有回歸時間表。本季他在熱火場均攻下10.7分3.5助攻。

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