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日職》橫濱隊友守備搞大烏龍 讓前塞揚強投鮑爾爆氣怒吼

2023/07/01 17:10

鮑爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前大聯盟塞揚強投、本季轉戰日職橫濱DeNA的鮑爾（Trevor Bauer），今天在主場面對中日龍，他主投6局失2分無關勝敗，但第6局橫濱DeNA發生守備烏龍，讓鮑爾氣得當場怒吼。兩隊最後鏖戰12局，兩隊終場以2比2握手言和。

鮑爾開局被中日龍高橋周平敲適時安打掉1分，第2局橫濱DeNA游擊手大和發生傳球失誤後，中日龍大島洋平敲安，2出局攻占一、二壘，中日龍新星岡林勇希擊出二壘安打，讓鮑爾再失掉1分。鮑爾在第3局至第6局都沒有掉分。

不過，中日龍在6局上2出局攻占一、二壘，鮑爾讓岡林勇希敲中間方向滾地球，橫濱DeNA二壘手牧秀悟接到球後，中日龍一壘跑者龍空繞過二壘後往三壘跑，牧秀悟追上去想觸殺，但龍空跑上三壘後，原跑上三壘的中日龍跑者石橋康太往本壘跑，牧秀悟這時才把球傳給捕手伊藤光，但石橋康太跑回三壘，而龍空發現二壘壘包沒有橫濱DeNA守備員，立即跑回二壘，形成ALL SAFE的狀況。紀錄上是給岡林勇希內野安打。

橫濱DeNA的守備烏龍，讓鮑爾當下爆氣怒吼，接著面對高橋周平，鮑爾先是飆出本場最快的159公里，接著再投兩個158公里速球，讓高橋周平打成投手前滾地球，鮑爾接球後，選擇自己下丘踩一壘壘包，化解滿壘危機。

總計鮑爾主投6局用105球，被敲10支安打，送出6次三振、2次保送，失掉2分1分自責，賽後防禦率為3.77。

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