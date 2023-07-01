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U18世界盃》去年高一身分未入選 柯敬賢力拚正選名單

2023/07/01 15:50

柯敬賢。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕U18隊內藍白賽開打至今，來自平鎮高中的高二外野手柯敬賢曾因傷休養了幾場，但有出賽的場次都有表現，今有二壘安打演出。柯敬賢去年高一身分就入選隊內賽，但未能進入正式名單，帶著更多的經驗，他透露今年目標進入正選。

柯敬賢說，打擊有加強，也針對守備和身體素質進行加強，希望能盡全力拚正選名單。柯敬賢透露，隊內賽出賽4場，當中他擊出4支安打，但他認為還有加強空間：「本來的目標是每場至少2支安打，且不要被三振，但有1次被曾偉喆三振。」

柯敬賢是台灣和南非混血，國中時期還能擔任投手，但他透露，升高中後目前只擔任外野手，已經不投球。提到這次U18的目標，柯敬賢說，除了希望在台灣以地主隊選手身分表現，也希望表現給國外球探看，爭取旅外機會。

台灣隊總教練吳柏宏就是柯敬賢在母隊的教練，吳柏宏提到，柯敬賢高一時，教練團就將他排入先發打序，但多半擔任第9棒，原因是要他透過出賽，多了解對方投手的投球。

吳柏宏透露，前些日子柯敬賢因腿傷休了3天，今又因自打球所以沒有打滿7局。吳總說：「以他的能力，這幾場只要有出賽，打擊的內容都不錯。但要保持健康才能有所表現。」

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