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MLB》大谷怪力創生涯最遠一轟 挨轟的響尾蛇投手：聲音很大...

2023/07/01 18:03

大谷翔平。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平今天擊出特大號陽春砲，這一轟的飛行距離有493英呎之遠（約150.2公尺），但天使隊最後以2比6不敵響尾蛇。被大谷開轟的響尾蛇左投亨利（Tommy Henry）則說，當下聲音很大聲。

大谷翔平此戰在第6局擊出右外野大號陽春砲，本季第30轟出爐，這一轟的擊球初速高達115.1英哩（約185.2公里），飛行距離有493英呎不但是今年全大聯盟最遠一轟，也是大谷在旅美生涯最遠的一發全壘打。

亨利賽後被問到大谷這一轟，他表示，「我不知道有什麼好說的，球數在0好1壞的落後、面對像他這樣的球員，我試著把球投進好球帶，但卻投了一顆偏高的紅中滑球，這不在比賽計畫內。」

響尾蛇左投亨利。（今日美國）

「如果你要失分，你就要掉分。多虧了球隊進攻端，當時我們領先5分，所以我們就像讓水從背上滑落，然後再次投入比賽。這就是之後的心態。」亨利說道。

被問及大谷這一轟打了493英呎之遠，亨利僅說，「聲音很大，但我沒有看著球飛，我不喜歡看這個，投出去後手的感覺不太好，這只是其中一顆投球。我沒有看著球飛，只是聽到聲音。」

亨利主投5.2局被敲4安，僅被大谷翔平敲陽春砲失掉1分，送出8次三振、2次保送，摘得本季第5勝。

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