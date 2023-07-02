桃猿道博格開箱先發戰統一 今日賽事預告與轉播

道博格。（資料照，記者塗建榮攝）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今天大聯盟有3場賽事轉播，首場比賽由道奇對決皇家，道奇隊派出王牌左投烏里耶斯（Julio Urias），而皇家則派出林區（Daniel Lynch），究竟道奇能否順利拿下3連勝呢？第二場賽事則由光芒強碰水手，光芒此役推出王牌葛雷斯諾（Tyler Glasnow）迎戰柯比（George Kirby），水手近期苦吞3連敗，距離外卡越來越遠，本場比賽能否止跌回升呢？

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而最後一場比賽為響尾蛇天使之戰，響尾蛇推出潛力新星尼爾森（Ryne Nelson）先發，天使則由T.安德森（Tyler Anderson）捍衛主場，喜愛大聯盟的球迷朋友，千萬不要錯過場場精彩的轉播！

中職部分，上半季冠軍已有眉目，各球團剩餘賽事成消化試合，四支球隊都派出洋投先發，統一獅此役派出克維斯來面對桃猿新洋投道博格，而味全與中信之戰，龍隊選擇派出鋼龍，中信則派出德保拉迎戰，喜愛中職的球迷記得收看轉播囉！

MLB

07:00 道奇@皇家 緯來體育、華視

07:10 光芒@水手 愛爾達體育1台、ELEVEN1

10:00 響尾蛇@天使 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

17:05 統一獅@樂天桃猿 ELEVEN2

17:05 味全龍@中信兄弟 緯來體育

日職

12:00 軟銀@西武 ELEVEN2

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