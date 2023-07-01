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「亞洲電競公開賽」在新北 逾3000選手角逐309萬總獎金

2023/07/01 17:03

新北市經發局副局長盛筱蓉表示，電競為具有發展潛力的新世代產業，新北市至今已培養近3千位電競新血，更協助引薦優秀學員到亞洲電子競技公開賽或電競企業實習，公私合作培育產業生力軍，持續為電競產業注入新血與活力。 （記者闕敬倫攝）

〔記者闕敬倫／新北報導〕電競迷引頸期盼的新北年度賽事「2023亞洲電子競技公開賽」今日開打，有超過3千位好手齊聚新北市三重區的新北電競基地，一同角逐冠軍殊榮及309萬500元總獎金。新北市政府經濟發展局表示，線下總決賽將於9月在板橋體育館舉辦，歡迎闔家蒞臨感受電競賽事。

今年亞洲電子競技公開賽除了熱門遊戲《英雄聯盟》、《英雄聯盟-咆嘯深淵》、《聯盟戰棋》和《特戰英豪》等項目，另新增東南亞賽區伺服器，開放新加坡、馬來西亞、菲律賓及泰國電競選手報名，為今年的賽事增添更多亮點。

今天活動現場邀請到電競KOL包括跨年齡電競實況主老蓋倫、跨國際電競實況主Siv HD、電競職業隊伍Deep Cross Gaming總監Peter、賽事主播Yuwu等貴賓共襄盛舉，為賽事揭開序幕，與新北市府齊力推廣全民電競文化。

新北市經發局副局長盛筱蓉表示，電競為具有發展潛力的新世代產業，新北市為支持電競運動發展，陸續於新北電競基地開設賽事企劃、電腦繪圖、主播賽評等電競人才培育課程，至今已培養近3千位電競新血，更協助引薦優秀學員到亞洲電子競技公開賽或電競企業實習，公私合作培育產業生力軍，持續為電競產業注入新血與活力。

新北市經發局說，市府自2020年起與民間單位合作推動「亞洲電子競技公開賽」迄今，每年會配合賽事於周邊舉辦電競博覽會活動，今年首次舉行電競樂學嘉年華，邀請高中職以上學子發揮電競創意展攤交流，並結合Cosplay於府中商圈營造電競打卡場域。

新北經發局指出，新北市持續以「場域建置」、「人才培育」及「活動推廣」等三大策略活絡電競產業發展，除了「亞洲電子競技公開賽」以外，下半年將陸續辦理電競親子營與電競講座等豐富活動，讓市民朋友們盡情體驗電競魅力。

經發局表示，線下總決賽及周邊活動將於九月在板橋體育館舉辦，歡迎闔家光臨一起感受緊張、刺激的電競賽事，更多相關資訊可持續關注「來趣新北金發局」（https://www.facebook.com/economic.gov）臉書粉絲專頁。

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