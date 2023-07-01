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MLB》大谷怪力扛出全大聯盟本季最遠一轟 讓天使隊友想到邦茲

2023/07/01 20:26

天使隊大谷翔平。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平今天擊出陽春砲，這一轟的飛行距離有493英呎之遠（約150.2公尺），創下今年全大聯盟開轟最遠一球，同時也是大谷生涯最遠一轟，天使隊最後以2比6不敵響尾蛇。對於大谷開轟，讓天使隊右投坎寧（Griffin Canning）想起傳奇名將邦茲（Barry Bonds）的超遠全壘打。

「我聽說，過去有選手擊出500英呎遠的全壘打，但我想可能永遠看不到這一種。」天使隊總教練奈文（Phil Nevin）表示，「因為我認為沒有比我看到的那轟，更遠的全壘打。」

「以前和現在的計算方法可能有些不同，但我認為沒有比那一轟更遠的全壘打了，太酷了。」奈文說道。

坎寧今天主投6局失5分，吞本季第3敗。身為從小就是天使球迷的坎寧在賽後表示，大谷這發特大號全壘打，讓他想起2002年世界大賽第二戰中，當時天使隊和巨人隊交手，邦茲擊出一發令人難忘的超大號陽春砲，「那就像是邦茲在世界大賽一樣，球都飛得很遠。」

天使隊大谷翔平。（今日美國）

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