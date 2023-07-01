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MLB》小球迷干擾比賽遭主場球迷狂噓 巨人外野手送上暖心舉動（影音）

2023/07/01 20:16

薩博爾用暖心舉動安慰自責的小球迷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日巨人作客大都會的比賽中，5局下發生了一起球迷干擾比賽的意外插曲，且由於當時處於平手局面，任何一個判決都有可能改變膠著戰況，因此該名球迷遭到噓聲伺候，不過巨人外野手薩博爾（Blake Sabol）見狀，立即上前安慰他，使得緊張的氣氛頓時變得溫暖許多。

事發在5局下兩出局一壘有人時，去年打擊王麥克內爾（Jeff McNeil）面對巨人投手柯布（Alex Cobb）大棒一揮，小白球直接飛向左外野形成落地安打，只是球在彈跳過程中，被身穿巨人球衣的小球迷觸碰到，球賽也隨即暫停下來，靜待裁判開會討論判決結果。

而按照規定，如果小球迷沒干擾比賽，該回合為場地規則二壘安打，大都會可順利攻占二三壘，但他碰到球，結果將交給主審自行裁定，這代表進攻方的大都會有可能只停留在一二壘，加上當時比數為2比2平手，因此主場球迷立刻無情開噓，小球迷臉上也顯露出懊惱神情。

不過此時薩博爾（Blake Sabol）在一片噓聲中，緩緩走向該名小球迷面前並與他碰拳，賽後薩博爾則表示，「我為那裡的孩子感到難過，整個球場都在向他發出噓聲，我看到他在椅子上越陷越深，我想我們都曾犯過這樣的錯誤，我認為他只是想得到一顆棒球」。

此外，薩博爾更進一步還原，小球迷對他說的第一句話是「我很抱歉」，他也回應「嘿，你不需要說抱歉，你不需要道歉，一切都很好，不要聽這裡每個人的噓聲」，薩博爾更強調，「希望這能讓他感覺好一些，我只是感覺很糟糕。」

最終裁判判決一壘跑者尼莫（Brandon Nimmo）回來得分，大都會5局打完取得3比2暫時領先，不過巨人靠著貝利（Patrick Bailey）於8局下的逆轉3分砲，成功以5比4帶走勝利。

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