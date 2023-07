MLB》小球迷干擾比賽遭主場球迷狂噓 巨人外野手送上暖心舉動（影音）

薩博爾用暖心舉動安慰自責的小球迷。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕今日巨人作客大都會的比賽中,5局下發生了一起球迷干擾比賽的意外插曲,且由於當時處於平手局面,任何一個判決都有可能改變膠著戰況,因此該名球迷遭到噓聲伺候,不過巨人外野手薩博爾(Blake Sabol)見狀,立即上前安慰他,使得緊張的氣氛頓時變得溫暖許多。

事發在5局下兩出局一壘有人時,去年打擊王麥克內爾(Jeff McNeil)面對巨人投手柯布(Alex Cobb)大棒一揮,小白球直接飛向左外野形成落地安打,只是球在彈跳過程中,被身穿巨人球衣的小球迷觸碰到,球賽也隨即暫停下來,靜待裁判開會討論判決結果。

而按照規定,如果小球迷沒干擾比賽,該回合為場地規則二壘安打,大都會可順利攻占二三壘,但他碰到球,結果將交給主審自行裁定,這代表進攻方的大都會有可能只停留在一二壘,加上當時比數為2比2平手,因此主場球迷立刻無情開噓,小球迷臉上也顯露出懊惱神情。

Jeff McNeil drives in his second run of the game after Brandon Nimmo is awarded home on a fan interference double pic.twitter.com/bu1Mf4PIJp