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中職》慘！富邦近14戰僅1勝 上半季慘寫11年聯盟紀錄

2023/07/01 22:28

富邦悍將輸球。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將今跟樂天桃猿鏖戰至延長賽，11局上被廖健富敲致命3分砲，終場以3：6飲恨，近14戰只拿下1勝，狂吞12敗，確定連續2年上半季勝率不到4成，成為2011-12年興農牛後、又有球隊寫下這項慘紀錄，亦是富邦球團史首次。

富邦今輸樂天，即便後天對統一獅贏球，上半季勝率仍無法達4成，加上去年上半季勝率2成71，連2年跌破4成。富邦入主中職7年以來，包括2017、20、22、23年等4次上半季勝率都不及4成。

富邦在9局下2出局逮中樂天游擊手林承飛關鍵接球失誤，王正棠一棒二壘安打送回追平分，率隊殺進延長賽。10局下，初登場替補代跑的林岳谷生涯首打席敲首安，成為史上第10名延長賽出產生涯首安的球員。

雖然鏖戰至延長賽，富邦11局上推派的後援吳世豪，慘遭廖健富敲超前3分彈，今年繼6月20日成晉後、又有樂天球員作客在延長賽敲出超前分全壘打。

樂天桃猿廖健富延長賽11局開轟。（記者林正堃攝）

富邦王苡丞在1局下敲本季首轟，率隊先馳得點，但先發洋投安得勝未能守住領先，3局上被廖健富敲2分逆轉安打，5局上再被朱育賢敲適時安打掉1分，總計88球投5局，被敲9支安打。

樂天陳克羿先發5局，被敲6支安打，失掉2分都跟王苡丞有關，除了1局下挨陽春彈，5局下被敲高飛犧牲打，可惜本季第5勝被牛棚砸掉，無緣獨居土投勝投王。

雖然富邦今晚輸球，仍有一大亮點，菜鳥右外野手周佳樂今大秀雷射肩，單場演出3次外野助殺，追平1990年味全龍孫昭立的聯盟紀錄。

樂天狂掃3連勝、6連不敗，上半季以29勝3和27敗超越中信兄弟，跟味全龍隊並列聯盟第2。

樂天桃猿廖健富延長賽11局開轟。（記者林正堃攝）

樂天桃猿廖健富延長賽11局開轟。（記者林正堃攝）

樂天桃猿廖健富延長賽11局開轟。（記者林正堃攝）

樂天桃猿朱育賢。（記者林正堃攝）

富邦悍將菜鳥右外野手周佳樂。（記者林正堃攝）

富邦悍將王苡丞。（記者林正堃攝）

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