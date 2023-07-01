棒球》艾普勒轉戰墨聯 與前富邦「黑紀錄洋砲」當隊友

艾普勒。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕富邦悍將洋投艾普勒日前因生涯規劃離隊，隨後加盟墨西哥聯盟Sultanes de Monterrey隊，轉戰墨聯後今天他首度登板先發，對Toros de Tijuana隊投5局被敲4安挨1轟，失2分拿下勝投。

值得一提的是，艾普勒來到墨聯發展，與前悍將洋投傑斯（J. C. Ramírez）、前悍將洋砲納飛猛（Yamaico Navarro）同隊並肩作戰。

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只是，昔日納飛猛效力日職羅德時期，曾在機場被查到行李藏有子彈，最終雖未被起訴，但仍遭球團罰款、禁賽，後來他在多明尼加非法持有槍械被查獲，過去小聯盟時期曾酒駕被逮，由於有多項「黑紀錄」，2021年季前悍將並未註冊納飛猛，無緣成為富邦球團史首名洋砲。

35歲的納飛猛今天4打數0安打，累計打擊率降至3成09，本季出賽23場敲3轟，外帶18分打點。

本季悍將洋投群合計先發27場只拿到6勝，另有8敗，防禦率3.56，艾普勒就包辦3勝，另3勝由肯特所拿下，在艾普勒離隊後，悍將只剩3洋投肯特、安得勝和富藍戈。

只是肯特表現開高走低，4、5月防禦率依序為2.87、2.25，6月暴漲至5.40，被打擊率高達3成27，安得勝先發4場1勝難求，防禦率4.76也不理想，今天對樂天桃猿先發前5局就被掃出9安掉3分，狀況平平。

洋投績效在全聯盟排名後段班，加上艾普勒離隊，富邦球團正尋覓新洋投中，希望在下半季全力衝刺戰績。

納飛猛。（資料照，法新社）

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