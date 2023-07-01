日職》吳念庭適時長打+兩度上壘 西武遭軟銀逆轉

吳念庭。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅今天在主場迎戰軟銀鷹，台灣好手吳念庭在第7局擊出帶有1分的超前二壘安打，但西武先是被對手追平，最後在延長賽10局以5比7輸球，軟銀收下4連勝。

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吳念庭前3打數沒有貢獻，前6局打完軟銀以4比2領先。第7局軟銀先發投手松本裕樹不穩，先後投出3次保送，讓西武2出局攻占滿壘。軟銀換大津亮介接替投球，西武新星渡部健人擊出帶有2分打點的安打，幫助西武追成4比4平手。接著吳念庭擊出右半邊二壘安打，帶有1分打點，幫助西武以5比4超前比數。

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不過，軟銀第8局靠野村大樹的高飛犧牲打，以及代跑周東佑京的關鍵跑壘，讓軟銀追成5比5平手。兩隊鏖戰至延長賽第10局，軟銀上林誠知在10局上擊出帶有2分打點的超前三壘安打，再度取得領先；10局下吳念庭雖然選到保送，但西武其他打者都沒有貢獻，西武最終吞下敗仗。

總計吳念庭4打數1安1打點，另有1次保送，賽後打擊率為2成27。吳念庭此戰是擔任先發三壘手，第8局移防守一壘。

軟銀歐蘇納（Roberto Osuna）後援1局無失分，摘得本季第2勝。甲斐野央投1局無失分，摘得今年首次救援成功；西武平井克典後援1局失2分，吞本季第3敗。

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