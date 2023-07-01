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NBA》三方交易成行！熱火落選秀加盟克利夫蘭 騎士六年老臣前往馬刺

2023/07/01 21:58

斯特魯斯（左）順利加盟騎士（右），歐斯曼則透過三方交易前往馬刺。（資料照，法新社、USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕騎士為了順利迎來本季打出驚奇的熱火射手斯特魯斯（Max Strus），宣布拉入馬刺進行三方交易，球隊將歐斯曼（Cedi Osman）、史蒂文斯（Lamar Stevens）和一枚二輪籤送往馬刺，至於熱火則是得到一枚二輪籤。

自由市場開市第一天，騎士就端上4年6300萬美元的合約給斯特魯斯，也讓他點頭同意前往克利夫蘭，不過礙於薪資問題，熱火與騎士稍早就傳出，預計加上第3方球隊來進行「先簽後換」，因此人事異動尚未正式底定。

而據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）最新消息指出，騎士選擇找馬刺幫忙吃薪資，送出陪伴球隊走過6個年頭的歐斯曼、25歲前鋒史蒂文斯（Lamar Stevens），和一張二輪籤，同時熱火也拿到一枚二輪籤。

除了斯特魯斯外，事件的另一個主角歐斯曼，自2017年新人年起就待在騎士，曾是詹姆斯（LeBron James）的帶刀侍衛，在詹姆斯遠走洛杉磯後，仍陪伴球隊走過墊底低谷，直到近幾年重返季後賽，如今他的離開，想必會讓騎士球迷相當不捨。

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