日職》隊友烏龍守備後讓他爆氣怒吼 前塞揚強投鮑爾說明原因

鮑爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前大聯盟塞揚強投、本季轉戰日職橫濱DeNA的鮑爾（Trevor Bauer），昨天主投6局失2分無關勝敗，由於此戰橫濱DeNA發生烏龍守備，讓他當下爆氣怒吼。橫濱DeNA最後和中日龍鏖戰12局，雙方以2比2握手言和。鮑爾賽後受訪澄清，當時沒有對誰生氣，主要還是生自己的氣。

橫濱DeNA烏龍守備影片請點此

此戰6局上，中日龍2出局攻占一、二壘，鮑爾讓中日龍岡林勇希敲中間方向滾地球，橫濱DeNA二壘手牧秀悟接到球後，中日龍一壘跑者龍空繞過二壘後往三壘跑，牧秀悟追上去想觸殺，但龍空跑上三壘後，原跑上三壘的中日龍跑者石橋康太往本壘跑，牧秀悟這時才把球傳給捕手伊藤光，但石橋康太跑回三壘，而龍空發現二壘壘包沒有橫濱DeNA守備員，立即跑回二壘，形成ALL SAFE的狀況。紀錄上是給岡林勇希內野安打。

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橫濱DeNA鬧出烏龍守備後，鮑爾當下爆氣怒吼，最後他讓中日龍打者高橋周平敲投手前滾地球，鮑爾接到球後自己踩一壘壘包，化解滿壘危機。總計鮑爾此役主投6局被敲10安，失掉2分，無關勝敗，賽後防禦率為3.77。

日媒《Daily》報導，鮑爾受訪表示，「首先我是對這種狀況感到生氣，並不是對哪一個人生氣，硬要說的話是我自己，當時的投球也不是很好，雖然紀錄是安打，但也有自己的錯誤和運氣不好。」

由於橫濱DeNA在昨天賽前是處於4連敗，球隊在攻守兩端出現連續失誤。鮑爾指出，包含自己的表現在內，「沒有投出優勝球隊的棒球。」他提到，自己想要贏球，希望能投更長的局數，「但卻變成這種狀況，我是對那種狀況感到憤怒。」

橫濱DeNA在12局下一度2出局攻占一、三壘，但橫濱打者戶柱恭孝敲游擊滾地球，即使他用撲壘方式，仍遭到刺殺出局，讓兩隊最後握手言和。鮑爾說，球隊在後半場打出非常棒的球賽，牛棚群做好自己的工作，誰都沒有放棄。

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