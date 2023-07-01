NBA》湖人再出手補強禁區戰力！ 兩年約簽下鵜鶘跳跳人

海伊斯加盟湖人。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場開市第一天即動作頻頻的湖人，補強計畫似乎仍不停歇，據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，球隊將以2年合約簽下211公分的體能派中鋒海伊斯（Jaxson Hayes），增添禁區戰力。

湖人日前宣布，將裁掉前首輪第6順位的長人班巴（Mo Bamba），且選擇不執行畢斯利（Malik Beasley）的合約，目的就是要騰出薪資空間，到自由市場大肆補強。果不其然，紫金大軍先是以3年5100萬美元續留八村壘，接著又接連簽下熱火驚奇小將文森（Gabe Vincent）和灰狼前鋒普林斯（Taurean Prince），此前也曾放話將不惜一切代價留下里維斯（Austin Reaves）。

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而沃納洛斯基又再度宣布，湖人將用兩年約簽下長人海伊斯，其中第二年為球員選項。海伊斯2019年以首輪第8順位被鵜鶘選中，在4個球季裡，場均能繳出7.5分4籃板，雖然外界普遍認為他的球商不高，加上曾傳出家暴醜聞，但他仍舊時常上演勁爆的灌籃，吸引不少球迷目光，預料他的到來，能舒緩戴維斯（Anthony Davis）的禁區防守壓力。

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