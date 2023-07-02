T1》塔克老師回來上課 變成台中太陽總教練

年度第六人塔克變成總教練。（台中太陽提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕T1職籃台中太陽宣布，前人氣洋將塔克（Anthony Tucker）新賽季將以總教練身份回歸，國內球迷口中的「塔克老師」能否率隊替對手上課？備受各界期待。

塔克 2021-2022 T1首季的季中加盟太陽，迅速融入並率隊殺入元年總冠軍賽，也榮膺「年度最佳第六人」，球季結束宣告退休，曾令粉絲們相當不捨，如今「塔克老師」變成「塔克總帥」，第3季將重回老東家效力，堪稱意外驚喜，「這是人生的轉捩點，可以得到太陽球團最大尊重與認同這是我的榮幸，第一季冠軍賽剛結束球隊老闆James、GM David（汪蔚傑）就一直與我聯繫討論第二季回來太陽隊繼續打球的事情，但是我剛結婚、剛有孩子，我希望多一些時間陪伴家人，這次我以不同身份回到球團，責任更重了，我會全力以赴帶領球隊打出更好的成績。」

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台中太陽日前宣布總帥克里斯（Chris Gavina）走人後，總經理汪蔚傑就在個人社群媒體發出塔克抱著小孩的背影照片，引發球迷熱議，如今曾效力台灣多支職業球隊的「塔克老師」確定回歸，執教功力是否媲美過去場上強大單打實力，答案將在新賽季揭曉。

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