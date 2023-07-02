NBA》里拉德向拓荒者提交易申請 想加盟東部冠軍熱火

里拉德。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 向來強調「忠誠」的拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard），驚傳提出交易申請，包括熱火、快艇、七六人和籃網等隊都有興趣，這位人氣射手則傾向加盟熱火。

據美媒《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，消息人士指出，里拉德週一與拓荒者總管克羅寧（Joe Cronin）會面時，就曾考慮請求交易，但球團希望在自由球員市場開放時給予機會改善陣容，而他本週保持低調觀望數日之後，週五晚間還是做出請求交易的決定。 至於《The Athletic》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）更指出，儘管目前主要追求者包含熱火與籃網，里拉德已向拓荒者表態，希望被交易到上季東部冠軍熱火，若成行將與「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）、艾德巴約（Bam Adebayo）組成「三巨頭」。

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里拉德 2012 年選秀會第 6順位被拓荒者網羅，在NBA已征戰11個賽季，7度入選明星隊，同時率軍8度勇闖季後賽，得分和三分球命中數都穩居隊史之首，這位將在7月15日滿33歲的外線殺手，上季來到職業生涯巔峰，場均 32.2 分、 7.3 助攻，但也因為受傷只打58 場。

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