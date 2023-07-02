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NBA》快艇2年780萬美元合約續留魏少 下個目標哈登、里拉德？

2023/07/02 07:45

魏斯布魯克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，34歲的資深後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）將以2年780萬美元（約台幣2.4億）的合約續留洛杉磯快艇隊。

在洛城另外一支球隊湖人與詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）共組「三巨頭」失敗後，魏斯布魯克年初先被交易至爵士，買斷後以底薪加盟快艇，與雷霆時期隊友P.喬治（Paul George）再度聚首。

「魏少」來到快艇後例行賽出賽21場都是先發，場均15.8分、4.9籃板、7.6助攻，投球命中率48.9%、外線命中率35.6%雙雙寫下生涯新高，季後賽首輪面對太陽的第一戰更在關鍵時刻有重要防守，成為獲勝功臣之一。

快艇自從2019年夏天找來雷納德（Kawhi Leonard）與P.喬治後，兩人的傷病問題就成為球隊最大的阻礙，魏斯布魯克除了提供經驗，重要的是能上場，做出實質貢獻，而他轉戰快艇後，也揮別在紫金大軍的不愉快，在球隊僅能提供他非鳥條款（Non-Bird exception）的380萬元年薪之下依舊點頭續留。

留下魏斯布魯克只是開始，《ESPN》指出，快艇除有意與七六人談「大鬍子」哈登（James Harden）的交易外，對於今天高喊「賣我」的里拉德（Damian Lillard）也有興趣。

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