MLB》第4位全壘打大賽參賽者出爐！為大賽而生的男人來了

阿羅薩雷納。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕專為大賽而生的男人、光芒強打阿羅薩雷納（Randy Arozarena），成為最新一位宣布參加全壘打大賽的好手。

從2020年季後賽到今年的世界棒球經典賽，阿羅薩雷納不僅總能在關鍵時刻建功、堪稱為大賽而生，對比賽的熱情、對勝利的執著，都讓他近年逐漸成為坦帕灣的寵兒，今年也入選美聯明星賽先發外野手。

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阿羅薩雷納成為地主「J-Rod」J.羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、道奇貝茲（Mookie Betts）後，第四位參戰全壘打大賽的球員。

「很高興能參加全壘打大賽，這一直是我的目標，」阿羅薩雷納在面對水手賽前受訪表示，「還有，大家都知道我喜歡打全壘打，這也是另外一個參賽的原因。」

本季至今出賽80場已經扛出15轟的阿羅薩雷納今年很有機會刷新自己生涯紀錄的20轟，他也是光芒隊史第三位挑戰全壘打大賽的球員，過去兩位前輩，2008年朗格利亞（Evan Longoria）以及2009年的潘尼亞（Carlos Pena）都止步首輪。

此外，阿羅薩雷納雖是首次參賽，他曾在2017年還待在紅雀農場時，拿過小聯盟的全壘打大賽冠軍。

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