MLB》吉田正尚遭163KM火球觸身痛苦倒地 紅襪教頭透露傷況

吉田正尚遭觸身球。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今繼續在主場迎戰紅襪，陣中日籍左投菊池雄星表現不佳、主投4.1局失掉5分，藍鳥終場以6：7敗北，系列賽苦吞2連敗。

上一戰才對運動家繳出7局8K好投的菊池雄星，今首局獲隊友「春天哥」史普林格（George Springer）陽春砲援護，但第3局就被德弗斯（Rafael Devers）扛出一發逆轉2分砲。

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藍鳥在3局下半靠小畢歇特（Bo Bichette）陽春砲追平比數，不過菊池在5局又遇亂流，一出局被J.透納（Justin Turner）夯出超前二壘安打，隨後德弗斯再補刀，紅襪拉開至2分差，藍鳥也決定換投。

接替登板的李察斯（Trevor Richards）在兩出局後被吉田正尚敲安，回來這一分要記在菊池帳上。

菊池雄星。（法新社）

另外昨開轟上演猛打賞的吉田正尚，今與同鄉菊池雄星對決，首打席就敲安，第2打席菊池讓他敲出滾地球遭刺殺，雙方算是平分秋色。

第三打席又敲安的吉田正尚，在7局的打席被藍鳥投手皮爾森（Nate Pearson）101.8英哩（約163公里）的火球砸中小腿，當下痛苦倒地，不過隨後仍站起來走向一壘，第9局的打席紅襪就換代打。

《NESN》賽後報導，吉田正尚的X光結果為陰性，總教練柯拉（Alex Cora）表示目前是痠痛狀況，明天會再觀察，「畢竟是102英哩的內角球，他一定會有點痠痛。」

3打數雙安的吉田正尚賽後打擊率來到0.305；4.1局失掉5分的菊池雄星則苦吞今年第3敗，賽後防禦率4.08。

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