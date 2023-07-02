NBA》8月有望來台灣 籃板王沙波尼斯獲國王5年68億大約

沙波尼斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，國王與明星中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）重新議約、達成5年2.17億美元（約台幣68億）的合約共識。

沙波尼斯原本的約還有一年，「沃神」指出，他與國王隊除重新議約、也達成續約4年共識，合計為2.17億美元，續約的4年總額為1.95億美元。

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沙波尼斯去年2月被溜馬交易至國王，在交易案中的其中一位主角哈里哈里伯頓（Tyrese Haliburton）昨天獲得溜馬頂薪續約後，上季勞苦功高的沙波尼斯也獲得一紙大約。

沙波尼斯上季在國王出賽79場，場均19.1分，命中率61.5%、場均7.3助攻皆是生涯新高，12.3籃板更在聯盟高居第一，首度入選年度最佳陣容，與隊友福克斯（De’Aaron Fox）、湖人詹姆斯（Lebron James）等人同為年度第三隊。

另外，立陶宛將在今年8月來台進行世界盃熱身賽，沙波尼斯雖仍在養傷，但日前立陶宛籃協秘書長巴爾丘納斯（Mindaugas Balciunas）表示，會盡全力把他帶進熱身賽及正賽，這位27歲的長人有望來台獻技。

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