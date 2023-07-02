MLB》洋基老將唐納森大聯盟初登板 後援1局完美3上3下（影音）

唐納森。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今與紅雀進行雙重賽，首戰遭對手血洗還派出三壘老將唐納森（Josh Donaldson）登板，第二戰扳回一城，雙方今天各拿1勝作收。

洋基今雙重賽首戰派出「40號王牌」塞維里諾（Luis Severino）先發，他主投4局挨2轟失掉9分、其中有7分是自責分，紅雀打完前7局取得11：1遙遙領先。

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比賽來到8局下因為雨勢一度中斷，恢復進行後洋基推出唐納森登板，面對紅雀5至7棒投出3上3下，11球都是變化球，最快球速86.4英哩。洋基在9局上展開反攻拿下3分，不過終場仍以4：11吞下敗仗。

雙重賽第二戰，洋基祭出投手車輪戰，打線也很給力，游擊新人沃爾普（Anthony Volpe）在2局敲出關鍵超前三壘安，此役雙安演出，另外鎮守右外野的「IKF」凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）則繳出3安猛打賞，聯手助隊以6：2擊敗紅雀，雙重賽扳回一城。

Josh Donaldson throws a 1-2-3 8th, retiring the Cardinals in order. pic.twitter.com/lgi4mqTLFI — YES Network （@YESNetwork） July 1, 2023

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