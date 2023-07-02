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MLB》敲出生涯最遠一轟後...大谷翔平超幼稚此舉全都錄（影音）

2023/07/02 15:19

大谷翔平。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平除在場上屢寫歷史，場邊的一舉一動皆是各方焦點，昨開轟後回到休息區忍不住玩心大起，用手指「彈」了身旁的隊友，被鏡頭捕捉到後再次引發熱議。

大谷翔平昨天面對響尾蛇扛出一發超大號陽春砲，飛行距離達493英尺，是大聯盟本季、也是他生涯最遠一轟，6月扛出15轟，寫下天使隊史及大聯盟日本球員的單月全壘打紀錄。

雖然在場上是不可思議的存在，但下了場大谷翔平或許與你我沒有兩樣，偶爾也會有玩心大起的時刻，他昨天在開轟回到休息區觀戰時，先斜眼瞄了隊友後，再又中指彈了對方一下，逗趣表情與轉播單位畫面顯示暫居全壘打王的紀錄形成強烈對比。

這段畫面隨後被「棒球忍者」佛里曼（Rob Friedman）放上推特寫道，「就算打了一轟493英尺的射月全壘打後，翔平還是忍不住與隊友胡鬧。」同時引發美國球迷熱議，「他只是個大孩子」、「你怎能不愛他？」、「好希望我支持的球隊簽下他」。

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