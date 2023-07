MLB》敲出生涯最遠一轟後...大谷翔平超幼稚此舉全都錄（影音）

大谷翔平。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平除在場上屢寫歷史,場邊的一舉一動皆是各方焦點,昨開轟後回到休息區忍不住玩心大起,用手指「彈」了身旁的隊友,被鏡頭捕捉到後再次引發熱議。

大谷翔平昨天面對響尾蛇扛出一發超大號陽春砲,飛行距離達493英尺,是大聯盟本季、也是他生涯最遠一轟,6月扛出15轟,寫下天使隊史及大聯盟日本球員的單月全壘打紀錄。

雖然在場上是不可思議的存在,但下了場大谷翔平或許與你我沒有兩樣,偶爾也會有玩心大起的時刻,他昨天在開轟回到休息區觀戰時,先斜眼瞄了隊友後,再又中指彈了對方一下,逗趣表情與轉播單位畫面顯示暫居全壘打王的紀錄形成強烈對比。

這段畫面隨後被「棒球忍者」佛里曼(Rob Friedman)放上推特寫道,「就算打了一轟493英尺的射月全壘打後,翔平還是忍不住與隊友胡鬧。」同時引發美國球迷熱議,「他只是個大孩子」、「你怎能不愛他?」、「好希望我支持的球隊簽下他」。

Even after just hitting a monster 493' homer...

Shohei can't help but mess with his teammates. pic.twitter.com/eq1W8xS3gg