晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

亞運棒球》投手群挨2轟 培訓隊NCAA交流賽2連敗

2023/07/02 14:09

巴青少。（資料照，記者陳志曲攝）

〔中央社〕亞運棒球培訓隊與美國NCAA明星隊交流賽第2戰，培訓隊賴柏瑋先發4局失1分，但打線受制，僅在3局下靠劉鎰嘉二壘打拿下1分，牛棚投手被敲2轟，培訓隊以1比5吞下交流賽2連敗。

中華民國棒球協會於6月15日公布亞運棒球賽26人培訓，6月25日出發赴美移地訓練，排定與NCAA（全美大學體育聯盟）明星隊打5場比賽，昨天首戰培訓隊以3比7吞敗。

今天第2戰培訓隊派出賴柏瑋先發，賴柏瑋也有入選亞運棒球賽正選24人名單，1局上投出保送、但沒讓對手延續攻勢，2局1人出局後投出保送，2人出局後再被敲出安打掉分。

培訓隊3局下追分，靠著李亦崴率先敲出安打，1人出局後劉鎰嘉二壘打送回追平分，NCAA明星隊5局上1人出局後先選到保送上壘，康敦（Charlie Condon）從培訓隊中繼投手巴青少手中敲出2分砲、超前比數。

NCAA明星隊拉維萊特（Jace LaViolette）連2戰開轟，7局上再從培訓隊投手林華偉手中敲出2分砲，順利拿下比賽勝利。

賴柏瑋今天先發投4局被敲3支安打，投出4次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分，巴青少中繼投1局挨1轟、失2分，林華偉中繼投2局挨1轟、失2分，王政浩8局登板後援，投2局沒被敲出安打、無失分，巴青少承擔敗投。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。