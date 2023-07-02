亞運棒球》投手群挨2轟 培訓隊NCAA交流賽2連敗

巴青少。（資料照，記者陳志曲攝）

〔中央社〕亞運棒球培訓隊與美國NCAA明星隊交流賽第2戰，培訓隊賴柏瑋先發4局失1分，但打線受制，僅在3局下靠劉鎰嘉二壘打拿下1分，牛棚投手被敲2轟，培訓隊以1比5吞下交流賽2連敗。

中華民國棒球協會於6月15日公布亞運棒球賽26人培訓，6月25日出發赴美移地訓練，排定與NCAA（全美大學體育聯盟）明星隊打5場比賽，昨天首戰培訓隊以3比7吞敗。

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今天第2戰培訓隊派出賴柏瑋先發，賴柏瑋也有入選亞運棒球賽正選24人名單，1局上投出保送、但沒讓對手延續攻勢，2局1人出局後投出保送，2人出局後再被敲出安打掉分。

培訓隊3局下追分，靠著李亦崴率先敲出安打，1人出局後劉鎰嘉二壘打送回追平分，NCAA明星隊5局上1人出局後先選到保送上壘，康敦（Charlie Condon）從培訓隊中繼投手巴青少手中敲出2分砲、超前比數。

NCAA明星隊拉維萊特（Jace LaViolette）連2戰開轟，7局上再從培訓隊投手林華偉手中敲出2分砲，順利拿下比賽勝利。

賴柏瑋今天先發投4局被敲3支安打，投出4次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分，巴青少中繼投1局挨1轟、失2分，林華偉中繼投2局挨1轟、失2分，王政浩8局登板後援，投2局沒被敲出安打、無失分，巴青少承擔敗投。

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