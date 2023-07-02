MLB》合計賞鱒魚和大谷4K！響尾蛇右投透露封鎖天使強棒的關鍵

尼爾森。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今碰上天使，派出25歲右投尼爾森（Ryne Nelson）掛帥先發，面對有著「神鱒」楚奧特（Mike Trout）以及現今聯盟最火燙男人大谷翔平的天使，尼爾森7局僅失1分，更讓天使兩名當家強棒合計6打數繳白卷。

尼爾森去年剛升上大聯盟，3場先發拿下1勝1敗、防禦率1.47的優異成績，不過今年似乎遭遇「二年級生症候群」，前15場先發防禦率高達5.31。但近期連2場先發，尼爾森皆繳出7局失1分的優質好投。

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面對天使陣中最難纏的楚奧特和大谷翔平，尼爾森對決起來似乎輕鬆寫意，各對兩人送出2K，尼爾森表示：「你不會想球數落後給這種打者，必須投出完美的球路，讓他們失去打擊重心。」

歷經上半季的掙扎後，響尾蛇投手教練斯特羅姆（Brent Strom）希望尼爾森不要過度依賴速球，而是必須多使用變化球混淆打者，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）則認為，尼爾森最具殺傷力的變化球種為變速球，「從出手到進壘的速度變化很大。」此外他的滑球對右打者也很有用，而這都多虧他充滿侵略性的速球。

「這就是在比賽一開始就能投出高品質的球路，並有效配球的結果。」尼爾森表示，「這也是我拿來對付他們（楚奧特與大谷）的武器，我認為能做到這點，更釋放我其他球種的運用。」

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