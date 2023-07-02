日職》吳念庭本季首轟出爐！ 「在台灣日敲逆轉轟很高興」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕效力西武獅隊的吳念庭今天擔任5棒一壘手，在比賽中一度敲出逆轉轟，同時也是本季一軍首轟，吳念庭也表示，能在台灣日敲出首轟對他來說非常高興。

吳念庭在今年開季表現不佳被下放，於二軍打出驚人表現卻直到6月21日才重返一軍，今天是他本季在一軍的24場出賽，同時也是西武主場舉行的「玉山銀行台灣日」，吳念庭便在第二個打席第一球就砲轟軟銀先發投手石川柊太，將比數逆轉為3：2，本季首轟出爐，可惜最終軟銀再將比數逆轉，西武以3：9吞敗。

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吳念庭在開轟後接受日媒訪問，他表示自己打的是曲球，在擊中球的瞬間自己就知道出去了。「今天日台灣日，能夠打出逆轉全壘打很高興，希望能夠打更多分幫助球隊取得勝利。」

不過後續吳念庭並沒有再敲安，留下4打數1安打，3分打點的表現，賽後打擊率為2成29。

吳念庭敲出本季首轟，可惜球隊以3：9不敵軟銀。（圖片取自西武獅推特）

另一地效力樂天金鷲的台灣選手宋家豪也有出賽，他在7局登板，僅花8顆球就投出三上三下，沒有四壞與保送，防禦率下降到2.66，樂天本場比賽以11：4大勝羅德，樂天首棒打者村林一輝有4安5打點演出，浅村栄斗、田中和基與太田光三人都有全壘打表現。

此外在日本火腿二軍奮鬥的台灣大王王柏融，今天也有全壘打演出，共4打數1安打打進2分打點，被三振1次，觸身球保送1次，打擊率2成05。

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