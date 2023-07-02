中職Live》桃猿新洋投道博格投2局退場！ 獅 1：2猿

第五局
第四局（獅 1：2猿）
4上，郭阜林中間方向穿越安打，潘傑楷左外野飛球出局，羅暐捷右外野飛球出局，林祖傑左外野飛球出局。
4下，廖健富四壞保送，朱育賢中外野落地安打，宋嘉翔三壘界外飛球出局，投手暴投，二壘跑者上三壘，馮建庭三壘滾地球出局，三壘跑者回來得分，投手暴投，跑者上三壘，梁家榮三壘飛球出局。
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第三局（獅 1：1猿）
3上，桃猿更換投手賴知頎，一出局後，陳重廷游擊滾地球因游擊手傳球失誤上壘，邱智呈三振出局，胡金龍三振出局。
3下，桃猿打線三上三下。
第二局（獅 1：1猿）
2上，2出局後，羅暐捷四壞保送，投手暴投，跑者上二壘，林祖傑左外野二壘打，二壘跑者回來得分，柯育民三振出局。
2下，一出局後，比賽因雨暫停，比賽7:10恢復進行，桃猿打線三上三下。
比賽因雨暫停。（記者陳志曲攝）
第一局（獅 0：1猿）
比賽因雨延後，預計晚間5點50分開打。
1上，統一打線三上三下。
1下，陳晨威四壞保送，跑者盜壘成功，成晉右外野飛球出局，廖健富右外野落地安打，朱育賢三振出局，一二壘夾殺過程中一壘手傳三壘暴傳，三壘跑者回來得分，宋嘉翔三振出局。
桃園棒球場整理場地延後開打。（記者陳志曲攝）
統一獅先發打序
1 陳重廷 2B
2 邱智呈 CF
3 胡金龍 DH
4 郭阜林 1B
5 潘傑楷 3B
6 羅暐捷 RF
7 林祖傑 SS
8 柯育民 C
9 江亮緯 LF
先發投手：克維斯
樂天桃猿先發打序
1 陳晨威 LF
2 成晉 RF
3 廖健富 DH
4 朱育賢 1B
5 宋嘉翔 C
6 馮健庭 2B
7 梁家榮 3B
8 林承飛 SS
9 林政華 CF
先發投手：道博格