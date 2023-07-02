MLB》心繫前東家洋基卻將正面對決 紅雀左投：是他們送走我的...

蒙哥馬利。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基明天將與紅雀進行系列戰第4場交手，紅雀推出前洋基左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）對決老東家王牌柯爾（Gerrit Cole）。即便已經離開洋基將近一年，蒙哥馬利仍與球團許多人保持友好關係，他也娓娓道來即將對上老東家的心聲。

蒙哥馬利於2014年被洋基選中，2017年上大聯盟後一直效力洋基，直到去年季中被送往紅雀，不過當洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）於6月初受傷時，蒙哥馬利立即發訊息關心前隊友，「我只是想確保他沒事，我討厭看見他受傷。」

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昨天下午，洋基總教練布恩（Aaron Boone）與包含賈吉在內的幾名洋基成員，在本壘後方與蒙哥馬利侃侃而談，「對我來說，從我當上總教練那時，他（蒙哥馬利）就一直在球隊中，他就像是我的家人，會很難說再見，但這就是職業棒球的一部分。」布恩說道。

蒙哥馬利。（資料照，法新社）

回顧這筆交易案，洋基獲得驚奇外野手巴德（Harrison Bader），撇除掉傷病困擾，只要巴德能上場，總能在攻防兩端為洋基注入活力；而蒙哥馬利去到紅雀至今共27場先發，防禦率是出色的3.35，今年6月5場先發更是壓到僅1.71，展現王牌身手，這筆交易現在來看，可謂是雙贏局面。

洋基經常渴望補進像蒙哥馬利的優質先發投手，球團內部是否曾對於送走他感到後悔不得而知，但蒙哥馬利本人倒是看很開，即便他仍希望還能再披上條紋球衣奮戰，「是他們決定要把我送走的，能來到這裡（紅雀）我很感激，我相信一切的發生都有它的原因。」

對於即將正面對決老東家，蒙哥馬利承認，要跟一群熟悉的面孔當敵人確實有點奇怪，但他也做好迎接挑戰的準備，並笑著表示，「我不怕，我是手中拿著球的那個人，我要做的就是上場好好投球，這不過就是場比賽，盡全力奮戰就好。」

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