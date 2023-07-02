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中職》為獅隊貢獻2場關鍵戰役 勝騎士感到榮幸

2023/07/02 17:01

統一獅勝騎士即將離開中職前往韓職發展，全隊送上簽名紀念T並祝福他在韓職有好表現。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕統一獅隊勝騎士目前以1.44防禦率暫居聯盟防禦率王，球季開打後才來台的他，僅出賽10場就拿8勝，但也因為好表現被韓職起亞虎隊看上，獅隊球團今稍早公布，勝騎士合約被買斷，近日將赴韓報到。

勝騎士表現優異，其中2勝還別具意義，一次是他中職生涯初登板，當時在新莊面對富邦悍將奪勝，正好是獅隊隊史第1800勝，而他本季最後一場先發，則是6月29日，也是面對富邦悍將，在他力投8局僅失1分之下，獅隊奪下上半季冠軍。

兩場關鍵戰役幫助球隊奪勝，勝騎士說，能把自己名字寫進球隊紀錄裡，他備感榮幸。勝騎士說：「我感到很驕傲，也覺得很榮幸。特別是能夠見證全隊的成長，獅隊是支很有潛力的隊伍，他們會越來越棒，祝福他們能奪下今年台灣大賽冠軍。」

勝騎士坦言，獅隊對他而言像是大家庭，他說：「我在這裡有很棒的經歷，我想我會很想念隊友們，還有全隊上下所有教練跟隊職員，當然也會想念台灣。」

台灣是勝騎士來亞洲的第一站，他坦言，對於韓職的認識只有曾效力過韓職的隊友布雷克的一些資訊，對接下來的挑戰還不那麼明確。對於自己的第一站，也就是中職，勝騎士說：「我感受到亞洲棒球充滿挑戰性，打者的習性﹑甚至天氣等，都是很好的挑戰。」

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