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中職》挺過傷勢挑戰台灣 由規坦言意外但期待

2023/07/02 17:24

樂天桃猿延攬日籍投手由規。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕曾在2010年日職賽季投出161公里的佐藤由規，近幾年在日本獨立聯盟發展，今年在獨盟武藏熱火熊隊還兼任投手教練，最快球速曾測得149公里。今天賽前，佐藤由規抵達樂天桃園棒球場，受訪時對於樂天的邀約過程，他坦言有些意外，但也很期待。

佐藤由規登錄名預計比照日職時期為「由規」，他今年在熱火熊隊先發出賽10場﹑62.2局，任內送出47次三振和20次保送，防禦率2.44。由規坦言，今年原本在獨盟，除了選手還兼任投手教練，日前收到樂天的邀約，他有點嚇到，思考了幾天之後還是決定接受挑戰。

從日職速球派強投，到一度受傷沉潛，目前轉戰台灣。由規說：「現在自然無法投出161公里速球了，但自己也轉型成為不同型態投手，希望能展現出不同風格給大家看。從日職到獨盟，我累積了很多經驗，如今再回到職業棒球的賽場，感到很興奮。」

生涯歷經不少傷勢，佐藤由規持續不放棄，他說：「對一個投手而言，不能投球是最難過﹑最孤獨的事情。但有不少球迷希望我繼續投球，在獨立聯盟時，也有球迷幫我加油，感到很開心。」

由規並透露，這是他繼國中之後再次來台，相隔了大約20年。而在日職時期，他和陽岱鋼交手過，在東北樂天也和宋家豪跟王彥程當過隊友，他還笑說，王彥程是他的好朋友。

樂天桃猿延攬日籍投手由規。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿延攬日籍投手由規。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿延攬日籍投手由規。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿延攬日籍投手由規。（記者陳志曲攝）

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