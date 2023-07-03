MLB》大谷翔平值187億！傳奇主播忍不住狂讚：最有價值球員

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平本季在投、打二刀流上持續精進自己的表現，甫結束的驚人6月就讓他成為史上第一位連3季30轟的大聯盟日本選手，就連美國傳奇體育主播柯斯塔斯（Bob Costas），都忍不住在節目上狂讚大谷翔平。

大谷翔平在6月打完後，賽季全壘打數30轟與打點67分都位居美聯第一，打擊率3成06表現也相當優異，甚至有機會挑戰三冠王寶座。作為投手，大谷翔平拿下7勝，防禦率3.02，投出127次三振，K/9值高達11.99，被打擊率1成80依舊是聯盟第一。

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儘管大谷翔平的神人表現已經受到各界讚譽，但擁有豐富播報資歷，得過艾美獎的名人堂級主播柯斯塔斯近期在登上《The Rich Eisen Show》節目時狂讚大谷翔平：「沒有任何人能跟大谷翔平做比較。貝比魯斯（Babe Ruth）確實是名人堂等級的球員，活躍於20世紀初。但他沒有『同時』在投打兩端表現得像大谷翔平一樣。」

柯斯塔斯提到，儘管大谷翔平在打擊或者投球單方面沒有像那些歷史級的球星一樣傑出，但沒有任何一個人能像大谷翔平同時達成他所辦到的成績。再加上大谷翔平是在現代棒球年代做到的，導致很難有人能與他做比較，這也使得大谷翔平被叫做「獨角獸」已經數年，而他絕對是最棒的。

柯斯塔斯。（資料照，今日美國）

後續柯斯塔斯認為，要給大谷翔平6億（約新台幣187億），超過10年的合約是可能的，儘管他在合約的後半段可能不是現在的那個大谷翔平了，但就現在而言，他絕對是棒球界最有價值的球員，甚至是商業上最有價值的球員。柯斯塔斯更比喻說，如果曼佛瑞（Rob Manfred，大聯盟主席）現在要救人，只能把一個人放上救生艇，那個人就會是大谷翔平。

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