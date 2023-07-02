柔道》廖宇蓉擊敗南韓好手摘金 揮別低潮感性落淚

廖宇蓉（左三）摘下金牌。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣柔道女將廖宇蓉今在亞洲公開賽台北站女子70公斤級金牌戰，成功壓制南韓女將張涵碧（Jang Hanbit）摘金，也是她轉換量級後的首面國際賽金牌，終於揮別低潮，賽後受訪時她一度感性落淚。

北市大研二的廖宇蓉曾在2019年柔道世錦賽拿下第7名，2019年的亞洲柔道公開賽台北賽則摘下63公斤級銅牌，成為備受期待的明日之星。不過，廖宇蓉在2020年因生病必須服藥，在體重控制不易的情況下，不得不轉換量級，一切得重新來過，加上疫情影響，讓她陷入低潮。

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廖宇蓉坦言，疫情期間她思考了很多，即便面臨低潮她也不願放棄，「不做這件事情，我的生命好像沒有意義。」她也透露這段期間學弟妹、教練給她很大動力，讓她更相信自己。

廖宇蓉今天首輪輪空，接著擊敗自家人蔡筱芸和另外兩名南韓好手奪金，她表示，金牌戰表現算可圈可點，但還是有些可以改進的地方，但自己是抱持著享受比賽的心情，「經過這場比賽讓我找回初心，面對接下來比賽會有更高期待。」廖宇蓉接下來將參與成都世大運和杭州亞運，她也認為，經過轉換量級的低潮，得讓自己更好，不會只滿足於現況。

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