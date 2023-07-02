MLB》洋基40號王牌遭爆打 紐媒看見本季縮影：他穩定得不可靠！

塞維里諾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基右投塞維里諾（Luis Severino）今先發對紅雀，僅投4局被狂敲9安失掉7分，比賽後段洋基還得派上三壘手唐納森（Josh Donaldson）收拾殘局，最終以4：11慘敗，本季投球表現時好時壞的狀況也更加明顯。

「我原本以為這會是一場很好的比賽，」塞維里諾賽後眼神離不開地面，黯淡說道，「這一整年對我來說都很令人擔憂，我希望我上場就能夠幫助球隊，令人沮喪的是我做不到這點。」

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「現在的我仍未處於最佳狀態，」塞維里諾表示，「我不能找藉口，我只能找到方法來保持穩定，並解決打者。」

塞維里諾因背闊肌拉傷而缺席本季前2個月的賽事，自傷癒歸隊以來，他的防禦率高達6.30，洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後向媒體澄清，塞維里諾很健康，直球均速也相當優異，目前首要目標是讓他在控球方面更加穩定，期盼每次先發的內容能一次比一次乾淨俐落。

儘管塞維里諾前一場對上游騎兵，繳出6局無失分的優質先發，但好表現有如曇花一現，甚至在更先前4場先發，塞維里諾防禦率高達9.16，這讓紐媒《NJ.com》不禁批評，「塞維里諾今年表現一直很穩定...穩定得非常不可靠！」

不過在塞維里諾經歷多次傷勢後，他的強力速球依舊擺在那裡，這也是讓他在生涯前期大殺四方的武器，但《NJ.com》擔心，若塞維里諾狀況持續不穩，恐怕將無法在季後賽做出太多貢獻，而這只會讓洋基的先發輪值背負更多壓力，要是如此，球團更可能在交易截止日前有不同的想法。

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