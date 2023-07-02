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MLB》張育成回歸指日可待！美媒推測最快這時間點歸隊

2023/07/02 20:01

張育成。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕我國紅襪旅美好手張育成自台灣時間4月25日，因揮棒造成左手鉤骨骨折而進入傷兵名單，復出時間還因復健過程造成傷口「二度傷害」而延宕。不過近日張育成又恢復在2A的復健賽，對此新英格蘭地區當地電視台也討論起張育成的可能回歸時間。

《NESN》體育主播卡倫（Tom Caron）在今紅襪作客藍鳥賽前，與現場評論員討論起張育成的狀況。卡倫表示，紅襪現在每天賽前都在談論著誰要守游擊，「今天由赫南德茲（Kike Hernandez）先發，那張育成昨天開始復健了，他可能的回歸時間點為何？」

根據現場評論員表示，一切仍要等張育成左手的情況而定，要是張育成的左手已經足以應付來球，特別是他打不好的低角度進壘球路，「我想你能在星期二或星期三（台灣時間星期三、四）時在芬威球場看見他，紅襪不會想要拖太久的。」

現場評論員補充，紅襪急需張育成的並不是他的打擊，而是他的防守能力，如果張育成接下來能向球團證明，他揮棒起來沒有太多不舒適的感覺，且至少能把球打進場內，他的歸隊將指日可待。

目前張育成已在2A進行2場復健賽，累積7打數未敲出安打，吞下2次三振，靠著1次失誤上過壘包。

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