NBA》若不打籃球會做什麼？勇士「浪花兄弟」爆笑預測彼此職業（影音）

柯瑞與湯普森。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士射手湯普森(Klay Thompson)生涯共入選5次明星賽,以神準三分球替勇士奪下4座NBA總冠軍,但要是湯普森不打籃球,他會選擇從事什麼樣的行業?對此他的好隊友柯瑞(Stephen Curry)有特別的想法。

日前在一場公益高爾夫活動的賽前,勇士「浪花兄弟」兩人、D.格林(Draymond Green),以及NFL堪薩斯酋長明星四分衛馬霍姆斯(Patrick Mahomes)與近端鋒T.凱爾西(Travis Kelce)齊聚一堂,當D.格林問及柯瑞,若湯普森不是一名NBA球星,他現在會在做什麼時,柯瑞給出有趣回答。

Steph says Klay would be a newspaper editor if he wasn't a basketball player



[via @BleacherReport] pic.twitter.com/G1q75iN4Cg