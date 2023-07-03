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NBA》若不打籃球會做什麼？勇士「浪花兄弟」爆笑預測彼此職業（影音）

2023/07/03 06:51

柯瑞與湯普森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士射手湯普森（Klay Thompson）生涯共入選5次明星賽，以神準三分球替勇士奪下4座NBA總冠軍，但要是湯普森不打籃球，他會選擇從事什麼樣的行業？對此他的好隊友柯瑞（Stephen Curry）有特別的想法。

日前在一場公益高爾夫活動的賽前，勇士「浪花兄弟」兩人、D.格林（Draymond Green），以及NFL堪薩斯酋長明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）與近端鋒T.凱爾西（Travis Kelce）齊聚一堂，當D.格林問及柯瑞，若湯普森不是一名NBA球星，他現在會在做什麼時，柯瑞給出有趣回答。

「Klay會成為一名出色的新聞編輯，」柯瑞表示，「他總是知道最隨機的事實，他會在比賽前花時間瀏覽《舊金山紀事報》和《華爾街日報》，這就是他賽前的例行公事。所以他會很棒，他對時事很著迷，我認為他會成為...你想去哪？《波特蘭論壇報》的偉大主編好了。」

聽完柯瑞的答覆後，湯普森搖搖頭，面露無奈卻又不得不同意的神情，逗得現場其他人忍不住大笑，「我不知道為什麼很有畫面！」T.凱爾西笑著說道。隨後D.格林又詢問湯普森，若柯瑞不打籃球，他會從事什麼樣的職業。

「我認為他就像校長，」湯普森說道，「我可以想像他陪著所有來自奧克蘭，甚至是全國的孩子，一起吃飯、學習、玩耍。我能看見所有高中生都想向Steph尋求建議，儘管他可能會被惹得很不爽，但他會隱藏得很好，展現出對孩子們的耐心。」

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