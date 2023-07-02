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中職》樂天桃猿又「誤」事 獅隊郭阜林猛打賞幫球隊獲勝

2023/07/02 21:49

統一獅郭阜林敲出安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿上半季最後一戰，面對剛拿到上半季冠軍的統一獅隊，獅隊不少主力休兵，但仍在5局上單局打下3分，獅隊郭阜林交出單場猛打賞成績單，彌補首局失誤掉分瑕疵，獅隊終場6:3擊敗樂天桃猿隊。

樂天桃猿首局靠著獅隊一壘手郭阜林夾殺傳三壘失誤先馳得點，此役外野「3帥」陳傑憲﹑蘇智傑和林安可全數休兵的獅隊，反攻仍有力道，2局上靠著林祖傑安打，從猿隊新洋投道博格手中取得1分追平。

比賽在大約6點半時因雨中斷，恢復比賽後，猿隊選擇換投，道博格中職首戰2局失1分退場，由賴知頎接手。

樂天桃猿先發投手道博格。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿4局下靠馮健庭適時滾地球取得1分領先，但5局上因單場第2次守備失誤被追平，接著郭阜林內野安打和潘傑楷安打都帶有打點，獅隊單局得3分並取得領先。7局上，獅隊面對邱駿威，林益全和郭阜林連續安打後，靠著羅暐捷高飛犧牲打再拿1分。隨後林祖傑又擊出左外野方向安打，獅隊再拿1分。猿隊7局靠著馮健庭三壘安打，和郭永維滾地球，得1分。

樂天桃猿上半季從戰績領先到丟失王座，守備不穩定的問題仍待解決，今晚又單場發生2次失誤，上半季賽程結束，累積80次失誤遙遙領先各隊，是團隊守備最優異的中信兄弟（34次）的兩倍以上。

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