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中職》封王戰當天才上一軍 郭阜林上半季尾聲找回打擊手感

2023/07/02 22:21

統一獅郭阜林猛打賞，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕封王戰當天才升上一軍，獅隊郭阜林當天有安打演出，賽後和隊友慶賀上半季冠軍，卻坦言沒有太多投入感，今晚面對樂天桃猿，郭阜林本季第2場一軍出賽，他交出單場3安猛打賞，彌補了首局自己的傳球失誤，也幫助球隊6:3獲勝。

郭阜林說，去年自認打擊不夠穩定，休賽季赴日取經調整，新球季開打後，球隊換了外籍打擊教練，他自己也有些打法上重疊而須調整，自己又是個慢熱型打者，才會幾乎整個上半季都在二軍沉潛。

郭阜林說：「近期打擊有慢慢找回感覺，想法簡單一點，希望自己在上場打擊的時候，不會帶有負面的想法。」

郭阜林首局就發生傳球失誤掉分，後續把握機會將功折罪。他坦言：「封王戰那天我看到自己打先發DH，就放鬆一點。一直都對自己守備沒有信心，如果久未先發，守備時更會緊繃，這部分要想辦法克服。」

郭阜林坦言，自己今年已經32歲，有限的生涯內他希望能更加穩定，也因此要想辦法改變。郭阜林也說，今年在二軍一度想放棄，是二軍總教練劉育辰的鼓勵，帶給他信心。他說：「劉育辰教練是我的學長，我們彼此間聊天比較像朋友，之前跟他聊很多。」

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