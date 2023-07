MLB》123年來第一人！紅人大物鬼神表現 締造夢幻紀錄（影音）

〔體育中心/綜合報導〕紅人今以4:3氣走教士,24歲大物投手阿博特(Andrew Abbott)繳出7.2局失1分優質先發,狂飆12次三振,寫下超神百年紀錄。

阿博特今天前7局投得虎虎生風,宰制教士打線,讓對手一分未得,8上續投,阿博特又連飆2次三振,不過接下來被金河成敲出陽春砲,讓教士追成1:2落後,這時紅人決定換投,阿博特帶著勝投候選人資格退場休息。

未料牛棚投手西姆斯(Lucas Sims)一上來就放火,被小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)夯出追平陽春彈,雙方戰成2:2平手,阿博特勝投飛掉。

阿博特。(美聯社)

8下紅人展開攻勢,史岱芬森(Tyler Stephenson)代打轟出2分砲,幫助球隊要回領先,9上派出A.狄亞茲(Alexis Diaz)登板關門,雖然失掉1分,最後仍驚險守成,紅人以4:3拿下勝利。

阿博特今日主投7.2局,總計用了101球,被打4支安打、包括挨1轟,失1分責失,狂飆12次三振,另有1保送,此役無關勝敗、賽後防禦率1.21。

《ESPN Stats & Info》指出,阿博特成為自1900年來,大聯盟第一位能在生涯前6場登板中,合計投出至少40K、且失分不超過5分的投手,締造史詩壯舉。

Andrew Abbott is the 1st pitcher since 1900 to record at least 40 strikeouts while allowing 5 or fewer runs in his first 6 career games. pic.twitter.com/cHvBVYTgho