MLB》123年來第一人！紅人大物鬼神表現 締造夢幻紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅人今以4：3氣走教士，24歲大物投手阿博特（Andrew Abbott）繳出7.2局失1分優質先發，狂飆12次三振，寫下超神百年紀錄。

阿博特今天前7局投得虎虎生風，宰制教士打線，讓對手一分未得，8上續投，阿博特又連飆2次三振，不過接下來被金河成敲出陽春砲，讓教士追成1：2落後，這時紅人決定換投，阿博特帶著勝投候選人資格退場休息。

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未料牛棚投手西姆斯（Lucas Sims）一上來就放火，被小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）夯出追平陽春彈，雙方戰成2：2平手，阿博特勝投飛掉。

阿博特。（美聯社）

8下紅人展開攻勢，史岱芬森（Tyler Stephenson）代打轟出2分砲，幫助球隊要回領先，9上派出A.狄亞茲（Alexis Diaz）登板關門，雖然失掉1分，最後仍驚險守成，紅人以4：3拿下勝利。

阿博特今日主投7.2局，總計用了101球，被打4支安打、包括挨1轟，失1分責失，狂飆12次三振，另有1保送，此役無關勝敗、賽後防禦率1.21。

《ESPN Stats & Info》指出，阿博特成為自1900年來，大聯盟第一位能在生涯前6場登板中，合計投出至少40K、且失分不超過5分的投手，締造史詩壯舉。

Andrew Abbott is the 1st pitcher since 1900 to record at least 40 strikeouts while allowing 5 or fewer runs in his first 6 career games. pic.twitter.com/cHvBVYTgho — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） July 2, 2023

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